Alunos da ESEV lançam dois calendários solidários

Os alunos e alunas de Tecnologias de Edição e Publicação estarão a vender por estes dias, em ambiente escolar dois calendários solidários. Em anexo envio as notas de informação respeitantes aos mesmos. Um calendário revela como vivem as irmãs em clausura do Convento de Santa Beatriz de Viseu e as vendas revertem a favor da Cáritas Diocesana de Viseu, e o outro calendário revela os sonhos dos utentes da APPDA – Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo de Viseu de Viseu, e cujas vendas revertem a favor dos seus utentes.