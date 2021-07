ALUNA DA ESCOLA SECUNDÁRIA VIRIATO É UMA DAS VENCEDORAS NA IV EDIÇÃO DO INTERNATIONAL SCHOOL CARTOON FESTIVAL DE TONDELA

A Escola Secundária Viriato participou na IV Edição do International School Cartoon Festival de Tondela com 12 cartoons elaborados pelas turmas do 7º ano de escolaridade. O tema escolhido para esta edição, dada a sua pertinência e atualidade, foi a Violação dos Direitos Humanos. Este evento é organizado pelo Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo, em parceria com o Município de Tondela.

O grande objetivo deste festival é poder proporcionar a cada criança, esteja esta onde estiver, num país rico ou num país pobre, em paz ou em guerra, longe ou perto, a partir das circunstâncias em que se encontra, (i) a possibilidade de mostrar o seu juízo crítico, alertando para as condições onde e como “vive”, (ii) divulgar a sua cultura, as suas tradições, o seu grito de alerta, ou simplesmente, (iii) ter a possibilidade de mostrar a sua arte.

Nesta edição, a organização recebeu cerca de 1300 cartoons de autores originários de 39 países, tais como a Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, China, Cuba, Egito, Sérvia, India, Irão, Noruega, Peru, Rússia, Turquia, entre outros, sendo que as obras recebidas foram direcionadas para um dos dois escalões definidos no Regulamento do Concurso: a categoria estudante, que abrange todos os jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos, e a categoria profissional que engloba todas as idades a partir dos 18 anos.

Foi na CATEGORIA ESTUDANTE que tivemos uma vencedora da nossa escola, a aluna da turma B do 7º ano, Esperança Pereira. Na imagem temos a aluna e o professor Agostinho Pereira, também participante no concurso e impulsionador da participação dos alunos. Parabéns, Esperança!

O link da exposição virtual é https://www.emaze.com/@AOTCFQQWR/iv-iscft-2021

Foto : Prof Agostinho e aluna Esperança