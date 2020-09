Alterações ao programa das Comemorações do Dia do Município de Tondela

O Município de Tondela informa que, face à situação de contingência causada pela pandemia de Covid-19 que se atravessa, foram feitas novas e significativas alterações ao programa previsto para o Feriado Municipal (16 de setembro), de forma a que todas as comemorações ocorram em segurança.

Pese embora grande parte do programa previsto para este dia ocorra ao ar livre, no Parque Urbano de Tondela, e em respeito absoluto pelas regras de distanciamento, foram feitos novos ajustes que estreitam ainda mais as medidas preventivas, sem que, no entanto, deixasse de ser assinalado o Dia do Município.

Assim, o reconhecimento dos alunos de mérito das Escolas do 2.º e 3.º ciclos e anos iniciais da Escola Profissional de Tondela, do ano letivo 2019/2020, que estava agendado para as 09:30, foi cancelado.

Já às 18:00, mantem-se apenas o reconhecimento dos alunos de mérito do ensino superior, 12.º ano e 3. ano da escola profissional (alunos finalistas), em representação de todos os restantes alunos. Esta decisão foi tomada com o intuito de homenagear simbolicamente os alunos que no próximo ano letivo já não terão permanência nas escolas do concelho e aqueles que terminaram o seu percurso superior. Cada aluno só poderá levar um acompanhante.

Aos restantes alunos de mérito será entregue, nos próximos dias, nas suas escolas, um diploma e respetivo prémio monetário.

No que diz respeito à missa solene, agendada para as 15:00, apenas serão contemplados 120 lugares. Ou seja, as entradas serão controladas ao número máximo destes lugares, não sendo possível entrar depois de esgotado este número.

Para as 17:30 de dia 16 de setembro estava também previsto o lançamento oficial da segunda fase das obras de requalificação da Escola secundária de Tondela que foi cancelado.

O restante programa previsto mantem-se, solicitando-se que sejam respeitadas, em todas as iniciativas, as regras definidas pela DGS.

No espaço do Parque Urbano estarão funcionários do Município identificados, a colaborar na adequada operacionalização destas medidas.