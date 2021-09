Alexandre Borges na rentrée do Campeonato em Mação

A vila de Mação, recebe já no próximo fim de semana de 4 e 5 de setembro, a rentrée do Campeonato de Portugal de Kartcross e marcará também, o regresso do público aos Circuitos.

Com uma lista de inscritos, novamente a rondar as três dezenas, o líder do Campeonato, Alexandre Borges, parte para esta Prova, determinado em dar continuidade à senda de bons resultados e promete estar entre os mais rápidos na luta pela vitória.

“O Campeonato está ao rubro, com quatro provas e três vencedores diferentes. Estamos certamente a viver um dos melhores anos do Kartcross em Portugal, tanto em número de participantes, como em competitividade. As diferenças de andamento, estão em valores irrisórios, pelo que a concentração tem que estar em níveis muito elevados ao longo de todo o fim de semana. Apesar de não ser uma tarefa fácil, vamos para Mação, com o mesmo objetivo de sempre, lutar pelos lugares do pódio”, refere Alexandre Borges.

Apesar do interregno da competição, durante o mês de agosto, a equipa não teve direito a descanso. O tempo disponível, foi aproveitado para fazer uma revisão ao Semog e acertar algumas afinações, para que nada falhe, para esta que será a quinta ronda do Campeonato, antes do regresso a Sever do Vouga e o términus em Castelo Branco, no final do mês de outubro.