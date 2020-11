Aldeia Histórica de Monsanto encerra Ciclo “12 em Rede” com “Histórias da Aldeia: Entre a Noite e a Madrugada”

Um dos mais ilustres habitantes da Aldeia Histórica de Monsanto foi Fernando Namora, médico e escritor português. Fernando Namora exerceu atividade como médico municipal de Monsanto, entre outubro de 1944 e outubro de 1946. E foi inspirado pelo encanto daquela Aldeia Histórica, das suas gentes e histórias, que escreveu o romance “A Noite e a Madrugada”, em 1950.

Essa obra, juntamente com outros mitos e lendas que povoam o imaginário popular de Monsanto, vão servir de mote para a festa do Ciclo “12 em Rede” 2020, que chega à Aldeia Histórica de Monsanto, no próximo dia 7 de novembro. O evento, que é o último do ciclo deste ano, contará com várias atividades e surpresas para os habitantes e visitantes de Monsanto: estão previstas visitas guiadas, rota pelos restaurantes e tascas, workshop de adufe, showcooking gastronómico, entre outros.

Devido à pandemia, a participação presencial será limitada, mas a transmissão por livestreaming, no Facebook das Aldeias Históricas de Portugal, permitirá a todos viver e sentir a festa em Monsanto.

A inscrição, que é gratuita mas necessária, pode ser feita para a totalidade do evento ou apenas para um momento específico, como um concerto ou uma visita guiada – sendo que o limite de participantes dependerá do espaço e da tipologia de cada atividade. Pode inscrever-se para o programa da festa na Aldeia Histórica de Monsanto junto do e-mail turismo@cm-idanhanova.pt ou do Posto de Turismo de Monsanto (presencialmente ou por telefone: 277 314 642).

Para aproveitar, em pleno, esta oportunidade de conhecer a Aldeia Histórica de Monsanto, a Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, promotora do Ciclo “12 em Rede | Aldeias em Festa”, em parceria com o associado Try Portugal, propõem um programa turístico que inclui alojamento em quarto duplo com pequeno-almoço, entrada exclusiva nos programas “12 em Rede”, passeio noturno “S. Pedro de Vir a Corça” em Monsanto, visita guiada de meio-dia “A Rota dos Fósseis”, entre outros. O programa pode ser consultado neste link: https:// aldeiashistoricasdeportugal. com/pacote/historias-da- aldeia-entre-a-noite-e-a- madrugada-monsanto-try- portugal/ .

Um evento que é promovido pela Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, numa organização do Município de Idanha-a-Nova, Junta de Freguesia da União de Freguesias de Monsanto e Idanha-a-Velha, Associações e Agentes económicos locais. Uma iniciativa apoiada pelo Centro 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, através do Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE).

Participe nesta festa e viva grandes emoções na Aldeia Histórica de Monsanto!

Programa do evento:

10:00 -17:00 – Casa dos Sabores e das Artes – Produções tradicionais e abordagens contemporâneas

Mostra de produtos da região e no contexto das Aldeias Históricas de Portugal.

Acesso condicionado de acordo com as normas de segurança da DGS em vigor.

Local: Posto de Turismo

Ensemble Med

Conhecimento e articulação do adufe no contexto da percussão histórica – em particular da bacia do Mediterrâneo – com as linhas contemporâneas de criação musical. Corolário de um processo iniciado com a residência artística a decorrer desde o dia 4. Os trabalhos sucedem-se ao longo de todo o dia, com concerto final pelas 21h30.

Workshops

Salão de Festas/ Lagar a ser transmitido via Facebook Aldeias Históricas de Portugal

10h00 às 11h00 – Aula com Dr. Maurício Molina: O Adufe na Idade Média – webinar

11h30 às 12h30 – Aula com Tiago Soares: Tamorra e Tamburello – streaming

16h às 17h00 – Aula com Isabel Martin: Pandero cuadrado de Peñaparda – webinar

10:00 – Visita Guiada – O castelo de Monsanto: um lugar inexpugnável…

Percurso entre a aldeia e o castelo…

Local de Encontro: Posto de Turismo (duração média: 2h) presencial, limitado a 5 pax

Rota pelos restaurantes e tascas

O que vamos comer? Venha conhecer as propostas dos restaurantes e tascas locais neste dia (ementas divulgadas online)

Acesso condicionado de acordo com as normas de segurança da DGS em vigor, aplicadas a cada espaço.

14:30 – Oficina dos Sabores – Cogumelos de Outono

Receituário e produtos tradicionais: (re)descoberta e renovação.

Local: Hotel-Escola de Monsanto

Streaming

15:00 – Do Ramo de uma Árvore: conversa à volta da palheta.

Facebook live

Visitas Guiadas – Histórias entre a noite e a madrugada

À descoberta das histórias pelo circuito urbano…

18h – (duração média: 1h)

Streaming

22h30 – Do S. Pedro ao S. Miguel (duração aprox: 1h) – visita documentário

Streaming

21:00 – Concerto – Ensemble Med & Convidados. O Canto da Sibila

Daniela Tomaz: direção artística, flautas & adufe

Maurício Molina: investigação/transcrição e percussão histórica

Mariana Fabião: voz

Carme Juncadella: organetto

José Alberto Gomes: eletrónica

Local: Igreja Matriz

Live Streaming