Aldeia Histórica de Linhares da Beira recria lenda de Dona Lopa num dia pleno de emoções

No próximo dia 31 de julho é a vez da Aldeia Histórica de Linhares da Beira receber o Ciclo “12 em Rede – Aldeias em Festa” 2021. Sob o mote “Dona Lopa e o Segredo Revelado”, será um dia para viajar pelos mitos e lendas que povoam o imaginário popular da Aldeia Histórica de Linhares da Beira, e também pela sua História, cultura, gastronomia, costumes e tradições. Um programa repleto de diversão, para miúdos e graúdos, que terminará com um concerto do músico português Moullinex.

Um dos mil e um tesouros da Aldeia Histórica de Linhares da Beira são os seus mitos e lendas. De geração em geração, são contadas estórias como o segredo de Dona Lopa, D. Rodrigo e o milagre da lua nova, entre outras. Um vasto e riquíssimo património imaterial que, este ano, está em destaque no Ciclo “12 em Rede – Aldeias em Festa” 2021, marcado para dia 31 de julho, na Aldeia Histórica de Linhares da Beira.

Sob o mote “Dona Lopa e o Segredo Revelado”, celebra-se não só o imaginário popular da Aldeia Histórica de Linhares da Beira, como também a sua História, cultura, gastronomia, costumes e tradições, numa programação diversificada e à medida de todos os gostos e idades.

Assim, no dia 31 de julho (sábado), o Ciclo “12 em Rede – Aldeias em Festa” promove, na Aldeia Histórica de Linhares da Beira, uma mostra de produtos endógenos, uma visita orientada interativa, uma oficina gastronómica de produtos locais e um concerto do músico português Moullinex, que terá como cenário o magnífico castelo da aldeia.

Uma oportunidade única para descobrir, em todo o seu esplendor, a magia e o encanto da Aldeia Histórica de Linhares da Beira, assim como a sua comunidade.

Devido à pandemia, a participação no evento será limitada e sujeita a inscrição prévia – mas a festa poderá ser sentida e vivida em todo o mundo, via streaming, no Facebook das Aldeias Históricas de Portugal.

A inscrição, que é gratuita, pode ser feita para a totalidade das atividades ou apenas para um momento específico, como um concerto ou uma visita guiada – sendo que o limite de participantes dependerá do espaço e da tipologia de cada atividade. Para se inscrever para o programa do evento da Aldeia Histórica de Linhares da Beira é necessário contactar o Posto de Turismo de Linhares da Beira, através do número 271 776 307 ou o e-mail turismo@cm-celoricodabeira.pt ou as Aldeias Históricas de Portugal, junto do número 275 913 395 ou do e-mail inovacao@ aldeiashistoricasdeportugal. com.

Este evento é promovido pela Aldeias Históricas de Portugal – Associação de Desenvolvimento Turístico, numa organização do Município de Celorico da Beira, Associações e Agentes económicos locais. Uma iniciativa apoiada pelo Centro 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, através do Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE).

Entre nesta festa e viva grandes emoções na Aldeia Histórica de Linhares da Beira!

Programa do evento e limite de participantes

16h30 – 18h30 – Mostra de produtos endógenos

Local: estabelecimentos da Aldeia Histórica de Linhares da Beira

Loja de produtos Ti’ Amélia

Restaurante Cova da Loba

Centro de dia da Santa Casa da Misericórdia de Linhares da Beira

18h30 – Oficina gastronómica de produtos locais

Local: Jardim do Hotel Rural do Inatel de Linhares da Beira

40 pax máx

19h30 – Visita orientada interativa

Local: Largo do Castelo de Linhares da Beira

50 pax máx

21h30 – Concerto “Moullinex”

Local: Castelo de Linhares da Beira

80 pax máx

A festa só acaba em novembro!

O Ciclo “12 em rede – Aldeias em Festa” 2021 só termina em novembro! Depois de Linhares da Beira, a festa segue para Castelo Rodrigo, a 28 de agosto; Marialva, a 11 de setembro; Piódão, a 25 de setembro; Idanha-a-Velha, a 30 de outubro; e Monsanto, a 6 de novembro.

As Aldeias Históricas de Portugal são o primeiro destino em rede – à escala mundial –, e o primeiro destino nacional a receber a certificação BIOSPHERE DESTINATION.

A Grande Rota das Aldeias Históricas de Portugal (GR22) é a maior rota europeia para caminhadas com selo Leading Quality Trails – Best of Europe, entregue pela European Ramblers Association (Associação Europeia de Caminhada).