Aldeia Histórica de Linhares da Beira promove festa “Era uma vez em 1169” em ´live streaming’

A 12 de setembro, a Aldeia Histórica de Linhares da Beira vai estar em festa. Um dia de emoções que, devido à pandemia de Covid-19, só vai poder ser sentido e vivido à distância, através de um computador, smartphone ou tablet. Na realidade, no dia, as redes sociais das Aldeias Históricas de Portugal vão transmitir, em ‘live streaming´, iniciativas como um showcooking com produtos autóctones da região protagonizado por Tiago Bonito (chef estrela Michelin), um concerto dos The Legendary Tigerman “One Man Band” no majestoso e lendário castelo da aldeia, bem como um teatro de rua encenado com momentos e lendas marcantes da história de Linhares da Beira e das origens de Portugal. Ou seja, motivos de sobra para que, no segundo sábado de setembro, faça uma viagem através da História, mas também descubra todo o esplendor da Aldeia Histórica de Linhares da Beira, sem sair de casa. Esta é mais uma festa do Ciclo “12 em Rede | Aldeias em Festa” que, todos os anos, leva mais vida e animação às Aldeias Históricas de Portugal.

Em 1169, no recém-criado reino de Portugal, o rei D. Afonso Henriques vê-se na necessidade de criar “terras” através da atribuição de Cartas de Foral, uma vez que os inimigos que ameaçavam o reino eram muitos e diversos. Na fronteira este, os leoneses atacam constantemente, e a sul, os muçulmanos. Por isso, o monarca decide fundar terras em locais facilmente defensáveis, onde os castelos dominavam a paisagem e o dia-a-dia das populações.

Foi assim que nasceu Linhares da Beira e o seu vigilante e altaneiro Castelo. Uma Aldeia Histórica que é um autêntico “museu vivo” das origens do reino. E é por essas lendas e histórias, que envolvem os primórdios do nosso país, plenas de segredos e misticismo, que o evento do Ciclo “12 em Rede | Aldeias em Festa” nos promete levar, no próximo dia 12 de setembro, na Aldeia Histórica de Linhares da Beira. Um evento pleno de emoções, que contará ainda com concerto de The Legendary Tigerman.

Com o tema “Era uma vez em 1169”, a festa do Ciclo “12 em Rede | Aldeias em Festa” 2020 na Aldeia Histórica de Linhares da Beira não contará com a presença física de público, sendo transmitida ao mundo por streaming, contornando assim os constrangimentos de proximidade causados pela pandemia.

Um evento que permitirá não só viajar até às origens do nosso país, como também descobrir, todo o esplendor da Aldeia Histórica de Linhares da Beira, sem sair de casa.

Este evento é promovido pela Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, numa organização do Município de Celorico da Beira, Junta de Freguesia de Linhares da Beira, Associações e Agentes económicos locais. Uma iniciativa apoiada pelo Centro 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, através do Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE).

Programa do evento

18h30 – Showcooking com o Chef Tiago Bonito: Livestream do Inatel Linhares da Beira Hotel Rural

(Chef do Restaurante Largo do Paço no Casa da Calçada Relais & Chateaux, distinguido com uma Estrela Michelin)

19h45 – The Legendary Tigerman “One Man Band”: Livestream a partir do Castelo de Linhares da Beira

21h30 – Teatro de Rua: Era uma vez em 1169…

Streaming do Vídeo de um teatro encenado sobre momentos e lendas marcantes da história de linhares desde 1169 até aos dias de hoje.

A festa só acaba em novembro!

O ciclo “12 em rede | Aldeias em Festa 2020” só termina em novembro! Depois de Linhares da Beira, a festa segue para Belmonte, a 19 de setembro; Trancoso, a 25 de setembro; Marialva, a 26 de setembro; Castelo Mendo, a 2 de outubro; Almeida, a 3 de outubro; Piódão, a 4 de outubro; Sortelha, a 17 de outubro; Castelo Novo, a 24 de outubro, Idanha-a-Velha, a 31 de outubro; e Monsanto, a 7 de novembro.

Sobre a Rede das Aldeias Históricas de Portugal

Perdidas entre montes e vales da verdejante paisagem do interior de Portugal, repletas de lendas e castelos, sabores e tradições, há 12 singelas aldeias onde apetece perdermo-nos, para nunca mais nos encontrarmos. Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso: as Aldeias Históricas de Portugal, um destino que são 12, são paraísos escondidos que nos levam numa viagem ao tempo de reis e rainhas, épicas e infinitas batalhas que escreveram a História como a conhecemos hoje. Viajar até às Aldeias Históricas de Portugal é, assim, descobrir a História de um país de temerários conquistadores, através das pedras das suas calçadas e das suas frondosas muralhas e castelos, orgulhosa e imponentemente erguidos. É, ainda, a garantia de momentos inesquecíveis de lazer, aventura e descoberta, temperados com os inigualáveis aromas e sabores da região, que compõem a sua típica gastronomia. No território das Aldeias Históricas de Portugal há um sem fim de trilhos para caminhadas e percursos de bicicleta e BTT – como a Grande Rota 22 (GR), a maior rota de Walking & Cycling em Portugal, com cerca de 600 km.

As Aldeias Históricas de Portugal são o primeiro destino em rede – à escala mundial –, e o primeiro destino nacional a receber a certificação BIOSPHERE DESTINATION.

A Grande Rota das Aldeias Históricas de Portugal (GR22) é a maior rota europeia para caminhadas com selo Leading Quality Trails – Best of Europe, entregue pela European Ramblers Association (Associação Europeia de Caminhada).