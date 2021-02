ALCATUNA lança videoclip de Serenata de Alcafache

A Alcatuna – tuna de Alcafache – acabou de gravar um videoclip de um dos temas originais do seu vasto repertório, lançando-o com estrondoso sucesso nas redes sociais e no Youtube.

A iniciativa teve o objectivo de celebrar e comemorar o XXIº aniversário do grupo, uma vez que a pandemia não permitiu a sua comemoração nos moldes habituais de grande festa.

“Serenata de Alcafache” foi o tema escolhido e é um original da Alcatuna. O videoclip retrata o amor e o carinho dos tunos pela freguesia de onde são naturais e que bem acolhe os tunos que, não sendo dali a sente como sua. É um “quadro” da vida e das paisagens genuínas, do sentir de um povo e da saudade de quem está fora da freguesia que muita arte e cultura tem dado ao concelho de Mangualde.

“Serenata de Alcafache” é um tributo sentido da Alcatuna às gentes de Alcafache, às pessoas da diáspora e encerra em uma mensagem universal dirigida a todos os que gostam e amam a sua terra natal.

O viedoclip teve o apoio da Junta de Freguesia de Alcafache que, imediatamente, se prontificou a financiar a 100% as custas do projecto.

O áudio foi gravado e produzido nos Plantasia Studios e a captação de imagens e edição vídeo foi de Tomás Pereira.

Desta forma, a Alcatuna dá mais uma “pedrada no charco” e inova no panorama artístico-cultural do concelho de Mangualde e, através das redes sociais, eleva, no mundo, a grandeza das suas gentes.