Alberto Almeida apresenta “A Epopeia Pedagógica da 1ª República em Portugal”

O Município de Lamego continua a apoiar ativamente todas as manifestações culturais existentes no concelho, através, por exemplo, da promoção de um vasto conjunto de ações de divulgação de obras da autoria de personalidades locais e regionais e de livros que se debruçam sobre a realidade sociocultural da nossa região.

Neste sentido, o Salão Nobre dos Paços do Concelho foi, na tarde de 17 de janeiro, o palco escolhido para a apresentação pública do livro “A Epopeia Pedagógica da 1º República em Portugal”, a segunda obra dedicada a este período histórico da autoria de Alberto de Jesus Almeida.

Este livro recorda-nos que “apesar do advento de uma oposição sistemática, da existência de grupos organizados, de algumas instabilidade e fragilidades políticas, a República cumpriu-se”.

O evento contou com a participação do Presidente Francisco Lopes e de Joaquim Melo, personalidade convidada a apresentar a obra. Para celebrar a Implantação da República, os momentos musicais foram assegurados pelo Grupo de Cavaquinhos, Vozes e Viola da Universidade Sénior Jerónimo Cardoso e por Paulo Paradela.

Professor aposentado, Alberto de Jesus Almeida é Presidente do Conselho de Administração do Museu Pedagógico de Lamego; membro da Amnistia Internacional; membro do Fórum Português de Administração Educacional e membro dos Órgãos Sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lamego.