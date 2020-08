Alargamento das datas de candidaturas ao Concurso Nacional “Entre paredes d’Opital”

“Entre Paredes d’Opital” é o nome do concurso nacional lançado a 2 de Marco pela Associação Palhaços d’Opital, que pretende levar mais cor, alegria e boa disposição a 4 paredes das Salas de Espera do Instituto Português de Oncologia de Coimbra;

No concurso podem participar artistas a partir dos 15 anos, que poderão candidatar os seus trabalhos de forma individual ou coletiva;

Face às condicionantes da pandemia Covid-19, decidiu-se prolongar o prazo de entrega de candidaturas para 15 de setembro 2020;

Procedeu-se à alteração da data de entrega e de algumas especificações técnicas do regulamento “Entre Paredes d’Opital”;

O novo regulamento pode ser consultado no sítio do Palhaços d’Opital e do IPO de Coimbra;

Os trabalhos selecionados serão divulgados publicamente no dia 1 de outubro do presente;