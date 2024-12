Águias de Santa Marta vence o Maia Futsal

O FC Águias de Santa Marta vence na Cidade da

Maia, ficando assim mais próximo de confirmar a

presença na Taça da Liga Feminina Futsal Placard.

A equipa Penafidelense somou neste domingo mais

três pontos, ao vencer Maia FC/Mercainox, por 1-2,

no décimo jornada da Liga Placard, ocupando assim

o 4o lugar da tabela classificativa, com 16 pontos.

Na próxima jornada, as Águias de Santa Marta

recebem o Novasemente/Cavalinho, o encontro está

agendado para domingo dia 8 de dezembro, às 16:30

horas, no Pavilhão Municipal de Novelas.