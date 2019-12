Água de Viseu premiada pela “Qualidade Exemplar”

ERSAR não registou qualquer incumprimento nas análises efetuadas à qualidade da água da rede pública de Viseu. Distinção é entregue esta terça-feira em Lisboa

Os SMAS/Águas de Viseu foram distinguidos com o “Selo de Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano 2019”, pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). A distinção será entregue esta terça-feira, 10 de dezembro, em cerimónia a realizar em Lisboa, fazendo-se o Município de Viseu representar pela Vice-Presidente, Conceição Azevedo.

Este “selo”, atribuído aos SMAS/Águas de Viseu por 3 vezes nas últimas 5 edições, pretende evidenciar as entidades prestadoras de serviços de abastecimento público de água que, no último ano de avaliação regulatória, tenham assegurado uma qualidade exemplar da água para consumo humano, verificando todos os critérios previstos no respetivo regulamento.

“A atribuição deste selo é o reconhecimento público do trabalho dos SMAS/Águas de Viseu, pelo seu enfoque na qualidade dos serviços que presta e na busca permanente de um serviço que supere as expetativas dos utilizadores”, refere o Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques, lembrando “a estratégia de valorização pública da água de Viseu, da sua excelência e segurança para consumo” que o atual Executivo Municipal empreendeu a partir de 2014.

No último ano de avaliação, os SMAS/Águas de Viseu obtiveram no Programa de Controlo de Qualidade da Água, uma avaliação de 100% no controlo de qualidade da água, não tendo havido qualquer incumprimento nas análises efetuadas à qualidade da água da rede pública.

Às entidades gestoras a quem é atribuído o “selo” será entregue um certificado e o direito de usar essa imagem, através da sua utilização institucional, nomeadamente no sítio da Internet, comunicações e publicidade, entre outras aplicações, associando-lhe assim uma marca única.