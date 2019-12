Água de Lamego distinguida com “Selo de Qualidade”

Criado em 2017 para distinguir as entidades prestadoras de serviços de abastecimento público de água que, no último ano de avaliação regulatória, tenham assegurado uma qualidade exemplar da água para consumo humano, o Município de Lamego acaba de conquistar, pelo terceiro ano consecutivo, um “Selo de Qualidade”, atribuído pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).

O júri procedeu à análise qualitativa do serviço prestado, analisando aspetos relacionados com a governança, o cumprimento das obrigações legais, a conduta perante o regulador e ocorrências significativas com impacte no serviço prestado. Em cerimónia realizada na cidade de Lisboa, o Vice-Presidente António Alves da Silva recebeu o galardão das mãos da secretária de Estado do Ambiente, Inês Costa. “É um orgulho fornecer aos nossos munícipes um produto de qualidade que pode ser consumido em toda a segurança”, destaca.

Com a atribuição do “Selo de Qualidade”, evidencia-se a existência de um rigoroso sistema de avaliação dos serviços prestados aos consumidores, que passam a conhecer as entidades que prestam o melhor serviço em diferentes áreas.