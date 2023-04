Agrupamento de escolas de Moimenta da Beira organiza semana cultural

O Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, no distrito de Viseu, anunciou hoje que deu início à semana cultural com diversas atividades, entre as quais destaca exposições, teatro, música, desportos, jogos, palestras e oficinas.

Segundo um comunicado de imprensa, as atividades decorrem entre o auditório e a biblioteca da escola sede do agrupamento, assim como algumas ao ar livre, como são os ‘peddy paper’ temáticos para cada dia da semana.

Nas palestras, o agrupamento de escolas destaca temas como “D. João V – O homem e a sua época”, “Emergência Médica – 112” e “Eça de Queirós e o Realismo” e, nas oficinas, o destaque vai para a culinária, trabalhos em burel, cestaria, pastelaria e produção de mel e ainda instrumentos musicais.