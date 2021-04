AFTA/ Grupo Off apresenta Serão literário – Contos do Meu Rosário- sessão online

No dia 01 de maio, pelas 21:30, o grupo Off apresenta Contos do Meu Rosário, de Carlos Paixão, no ciclo Serões literários.

Sessão orientada pelo grupo Off, com a participação do autor, Carlos Paixão.

Duração: 90 minutos

Inscrição gratuita através do email: aftateatro@gmail.com

Os inscritos receberão confirmação por email e o link de acesso à plataforma Zoom.

A sessão será gravada (voz e imagem) para fins de divulgação em vários canais de difusão, pelo que, ao participar, declara que autoriza e cede os direitos de voz e imagem.