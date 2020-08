AF Viseu apoia clubes em cerca de 150 000 euros

Medida visa dotar clubes de recurso para fazer face à Covid-19

Face às dificuldades geradas pela Covid-19, a AF Viseu não ficou indiferente e

criou medidas de apoio que permitem aos clubes combater a crise gerada pela

pandemia.

A Direção da AF Viseu decidiu então, atribuir um apoio aos seus clubes filiados,

em cerca de 150 000 euros. Foram criadas várias medidas que possibilitam

angariar este apoio para as instituições, de modo a combater os prejuízos

causados pelos tempos adversos que estamos a viver.

A AF Viseu continuará atenta às questões de saúde pública a que o momento

atual obriga, criando todas as condições para que as competições se realizem

de forma segura e cumprindo os parâmetros das entidades competentes.