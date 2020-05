Aeródromo de Bragança recebe no verão uma nova Estação Meteorológica Automática

O Aeródromo Municipal de Bragança vai ser dotado de uma nova Estação Meteorológica Automática (EMA) que entrará em funcionamento no início do verão, representando um investimento de 100 mil euros, indicou a autarquia local.

“O Aeródromo é um dos poucos do país a dispor de vários sensores meteorológicos em locais diferenciados”, indicou em comunicado a autarquia presidida pelo social-democrata Hernâni Dias.

Segundo o município, responsável pela infraestrutura, a disponibilização deste equipamento resulta de um protocolo celebrado entre a Câmara de Bragança e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que prevê a instalação de uma Estação Meteorológica Automática naquele equipamento aeronáutico.

“Esta inovação representa diversas vantagens para a aviação, já que permitirá, por exemplo, assegurar informações rigorosas sobre as condições da pista no momento de aterragem ou descolagem”, indica a autarquia.

Este investimento a suportar pelas duas entidades, na ordem dos 100 mil euros, vai “complementar” os equipamentos já existentes no aeródromo, instalados no topo da pista, agregando os dados obtidos através destes sensores à informação conseguida a partir da nova Estação Meteorológica Automática.

“De modo a assegurar as melhores condições para o serviço, o município de Bragança suportará, entre outros trabalhos e intervenções, a ligação em fibra ótica e a aplicação informática específica”, lê-se no comunicado.

Além da carreira aérea comercial regular, que faz a ligação Bragança/Vila Real/Viseu/Tires/Portimão, o aeródromo municipal de Bragança é atualmente usado por adeptos dos voos de recreio e de serviços de emergência e socorro.

O presidente da Câmara tem reivindicado a passagem do aeródromo a aeroporto regional de Trás-os-Montes e a inclusão do investimento necessário para esse estatuto no Plano Nacional de Investimentos (PNI) 2030.