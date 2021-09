Adjudicado Parque Botânico e Fluvial Temático do Rio Paiva

A Câmara Municipal adjudicou a execução do Parque Botânico e Fluvial

Temático do Rio Paiva, pelo valor de €508.220,04. Depois da construção do

Parque Fluvial do KM10, o Município continua a sua aposta de valorização de

um dos recursos naturais mais valiosos do Concelho, o Rio Paiva.

O investimento vai nascer no lugar Lagoa, também conhecido como Eirinhas e

prevê a construção de um edifício de apoio ao parque com bar, instalações

sanitárias, arrumos e um terraço para observação de aves e contemplação da

natureza; criação de uma rede de percursos equipados com mobiliário urbano;

colocação de abrigos para aves e comedouros; identificação das diferentes

espécies da fauna e flora, implementação de novas espécies e a criação de

jogos de natureza; parque de estacionamento e infraestruturas de apoio (rede

de abastecimento de água, saneamento, iluminação pública, rede de águas

pluviais e telecomunicações).

G.A.P.

Câmara