Adiamento da Cerimónia de Tomada de Posse dos Orgãos Concelhios do PSD Viseu

Devido ao aumento de novos casos COVID – 19 no País em particular

na Região, a qual se encontra na situação de “Transmissão Comunitária

Ativa”, a Comissão Política de Secção e Mesa do Partido Social Democrata

de Viseu, vem por este meio comunicar o ADIAMENTO, da cerimónia de

tomada de posse dos respetivos Orgãos Concelhios, marcada para esta

segunda feira dia 14 se setembro no Hotel Montebelo, que contaria com a

presença do Secretário Geral Nacional do Partido.

Entendemos que nos tempos que vivemos, as várias instituições e

organismos com responsabilidades na sociedade, devem reavaliar as suas

medidas equacionando, iniciativas e eventos, sendo um exemplo de

responsabilidade e respeito Social.

Com a preocupação maior, que são as pessoas em particular nos

nossos concidadãos, apelamos a todos que cumpram as normas de

etiqueta respiratória, assim como distanciamento social de acordo com as

diretrizes da DGS.

O Presidente da Comissão Política de Secção do PSD Viseu;

João Paulo Gouveia

O Presidente da Mesa;

José Ernesto Silva