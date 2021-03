Acordo de Gestão entre a IP e os Municípios de Viseu e Satão

A Infraestruturas de Portugal e os Municípios de Viseu e Satão chegaram a acordo para execução das obras para a melhoria das “Acessibilidades ao Parque Industrial do Mundão”. O acordo alcançado, o último no âmbito “Programa de Valorização das Áreas Empresariais”, prevê a construção da EN229, entre o IP5 e o Parque Industrial do Mundão, e a requalificação da EN229 entre Viseu e Satão.

Nos termos do acordo de gestão é atribuída à IP a responsabilidade de desenvolver os projetos relativos às acessibilidades em causa, competindo-lhe ainda o desenvolvimento de todos os procedimentos necessários para a sua execução. Os Municípios disponibilizarão os terrenos municipais que se mostrem necessários à execução destas intervenções.

As obras a executar têm um investimento previsto de cerca de 12,3 milhões de euros e terão comparticipação dos Municípios.

Com a celebração deste acordo é dado um importante passo com vista à concretização destas intervenções estruturantes para os municípios e para o ordenamento deste território.

A sua concretização irá contribuir para o desenvolvimento da economia local e para a melhoria da qualidade de vida, vetores que norteiam a atuação da nossa empresa, que tem como missão a gestão de infraestruturas rodoviárias e ferroviárias e a promoção de uma mobilidade mais sustentável e próxima das pessoas e das empresas.