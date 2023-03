Acidente na A25 em Viseu provoca um ferido grave e sete ligeiros

Uma mulher sofreu ferimentos graves na tarde de ontem num acidente entre duas viaturas ligeiras na Autoestrada 25, no concelho de Viseu, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões.

Segundo a mesma fonte, tratou-se de uma colisão ao quilómetro 86,4, na zona de Teivas, no sentido Viseu/Aveiro, ocorrida às 17:02, que além do ferido grave provocou ainda mais sete vítimas, todas ligeiras.

Dos feridos, quatro foram assistidos no local e recusaram tratamento hospitalar.

A A25 esteve temporariamente condicionada para as ações de socorro, que envolveram 19 operacionais e nove veículos do Instituto Nacional de Emergência Médica, Bombeiros Sapadores de Viseu e Voluntários de Viseu, Mangualde e Oliveira de Frades, Brigada de Trânsito da GNR e da concessionária da via.

O ferido grave, que ficou encarcerado, e os outros três ligeiros foram transportados para o Hospital de Viseu.