Acidente com trator em Armamar provoca uma vítima mortal

Um homem de 29 anos morreu hoje na sequência de um acidente com um trator, em Vila Seca, Armamar, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

“Um acidente em Vila Seca, Armamar, com um trator, provocou a morte, que foi declarada no local pelos médicos do helicóptero do INEM [instituto Nacional de Emergência Médica], de um homem de 29 anos”, disse a mesma fonte.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Armamar, Nuno Fonseca, “o rapaz andava num terreno alto, um olival, e por algum motivo o trator caiu de uma altura de, sensivelmente, três metros, para a estrada municipal”.

O alerta foi dado às 12:22, segundo o CDOS de Viseu, e no local estiveram 17 operacionais apoiados por seis veículos.