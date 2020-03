A Ascendi informa que no dia 18 de março, entre as 8h30m e as 20h30m, o acesso à Área de serviço de Vouzela, no sentido Aveiro/ Viseu, estará encerrado para fresagem e reposição do pavimento das vias de entrada e saída.

Recomenda-se a utilização da área de serviço anterior – Área de Serviço de Aveiro ou da Área de Serviço seguinte à de Vouzela – Área de Serviço de Viseu.

A Ascendi agradece desde já a compreensão dos senhores clientes para os incómodos que este condicionamento venha a causar.