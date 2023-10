ACERT celebra 25 de Abril com novo espetáculo a apresentar no Brasil

Músicos portugueses e brasileiros juntam-se para o espetáculo “Tanto Mar” que foi “especialmente criado” para apresentar no programa “Cravos de Abril” no Ceará, Brasil, pelo Trigo Limpo Teatro ACERT, disse hoje à agência Lusa um responsável.

“O “Tanto Mar” é a nossa maneira de celebrar o 25 de Abril e nasceu da vontade comum de o celebrar, porque os músicos de ambos os lados viveram de uma forma muito emotiva o fim da ditadura em Portugal, porque no Brasil ainda perdurou”, adiantou o codiretor do Trigo Limpo Teatro ACERT (Associação Cultural e Recreativa de Tondela).

José Rui Martins revelou que é um espetáculo inspirado nas músicas feitas por brasileiros que representam “essa celebração do 25 de Abril em Portugal”, assim como nas que foram criadas em Portugal de nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso ou Zeca Afonso.

“Nós somos mesmo um país irmão, não só pela língua que nos une, e já é uma grande união e um laço muito forte, mas também há um conjunto grande de afinidades entre as pessoas aqui do nordeste brasileiro e o norte de Portugal, por exemplo”, destacou.

Uma união que, segundo José Rui Martins, se estende “aos outros países de língua portuguesa, em especial Moçambique, com quem a ACERT tem também uma relação muito especial e antiga”.

José Rui Martins considerou que os artistas brasileiros “receberam sinais de um 25 de Abril e de uma liberdade que, efetivamente, marcou muito e continua a marcar” os cidadãos, “em especial, sob ponto de vista cultural, cujo país [Brasil] é tão rico”.

No “Tanto Mar”, que resulta de uma residência artística no estado do Ceará, Brasil, estão no palco músicos cearenses e portugueses a interpretar “temas com que os cantautores de ambos os países celebram a importância da fraternidade”.

De Portugal viajaram músicos, intérpretes e técnicos como José Rui Martins, André Cardoso, Miguel Cardoso, Luísa Vieira, Luís Viegas e Paulo Neto, a que se juntaram os brasileiros Alda Maria, Cláudio Mappa, Evânio Soares, Junú, Paula Geórgia, Verlucia Nogueira e Weber dos Anjos.

Esta criação é, acrescentou José Rui Martins, “a outra parte do espetáculo “De Mar a Mar”, criado em residência artística, por músicos de ambos os lados, em Tondela, para o festival Tom de Festa, em julho.

Até 07 de novembro a ACERT reside no estado do Ceará no programa “Cravos de Abril” que integra uma digressão por quatro cidades – Fortaleza, Crato, Nova Olinda e Juazeiro do Norte – com espetáculos e diversos workshops.

Além do “Tanto Mar”, “especialmente criado” na residência artística que está a acontecer, levaram de Portugal o “Car12 – A Grande Viagem” e o “20 Dizer”, um espetáculo que “é sempre muito procurado no Brasil”, reconheceu.

A par dos espetáculos, disse José Rui Martins, “haverá ‘workshops’ e oficinas de música, de criação de instrumentos musicais com objetos do quotidiano, de luz e som, de escrita teatral e de improviso”.

Com uma oficina de instrumentalização sonora já realizada, no Museu da Imagem e do Som, em Fortaleza, José Rui Martins afirmou-se “muito contente” com a reação dos participantes, porque “se enquadrou muito bem em toda aquela acústica” do espaço que foi inaugurado há um ano e tem “equipamentos audiovisuais muito sofisticados”.