ACERT apresenta Luana do Bem com o seu primeiro solo de stand-up comedy

Espetáculo acontece já a 14 de fevereiro

A humorista Luana do Bem estreia-se na ACERT, em Tondela, no próximo dia 14 de fevereiro, sexta-feira, às 21h30, com o espetáculo “Crente”, o primeiro solo da sua carreira. Num registo marcado pelo humor inteligente e irreverente, a comediante explora as suas crenças, aventuras e dilemas existenciais, num espetáculo que promete arrancar gargalhadas e surpreender o público.

Em “Crente”, a humorista leva o público numa viagem divertida pelas mentiras e questões que moldaram a sua visão do mundo, tentando persuadir a audiência a aderir ao seu conjunto peculiar de crenças. Num espetáculo que – segundo a sinopse – poderá ser, ou não, o princípio de uma seita.

Com formação em marketing, Luana do Bem trocou a publicidade pela comédia, onde tem vindo a destacar-se com participações em projetos televisivos, como o icónico “Levanta-te e Ri”, em webséries como “Fazes da Lua” e “Arte de Tentar”, e na rádio, com a rubrica “Melhor Que Nada”, na Antena 3. Atualmente, é presença regular no programa “Irritações”, da SIC Radical, e protagoniza os podcasts “Palácio da Ajuda” e “Contraluz”, consolidando-se como uma das vozes mais relevantes do humor nacional.

Esta será a primeira vez que Luana do Bem sobe ao palco da ACERT, prometendo uma noite de humor memorável e um olhar fresco sobre a comédia em Portugal.



Os bilhetes já estão disponíveis em acert.bol.pt ou na bilheteira física da ACERT. Para mais informações sobre a programação visite acert.pt.