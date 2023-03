Ação de prevenção e combate à violência doméstica em Nelas

Uma ação sobre “Prevenção e Combate à Violência Doméstica” vai ter lugar no Auditório do Edifício Multiúsos de Nelas na tarde desta quarta-feira, anunciou a Câmara Municipal em comunicado de imprensa.

A ação, com entrada gratuita, que decorre no âmbito do plano municipal para a Igualdade e Não Discriminação, é promovida pela Santa Casa da Misericórdia de Santar e RSI, com o apoio do município de Nelas, no distrito de Viseu.

Na nota de imprensa, a Câmara Municipal de Nelas apelou à participação dos cidadãos de forma a “alertar, debater e refletir sobre este tema tão sensível da sociedade”.