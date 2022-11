Ação de controlo de invasoras em Mortágua

Uma ação de controlo de invasoras na área plantada com espécies autóctones em 13 de janeiro, em Mortágua, realiza-se no sábado, a partir das 09:00, numa iniciativa promovida por esta Câmara do distrito de Viseu e a Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra (ESAC-IPC).

A ação é realizada no âmbito do projeto F4F – Forest For Future, liderado pelo SerQ – Centro de Inovação e Competências da Floresta, e conta com a colaboração da ADICES – Associação de Desenvolvimento Local e da Universidade de Aveiro.

“O controlo das espécies invasoras será levado a cabo na Área Florestal de Mortágua, sob a gestão da Câmara Municipal de Mortágua (junto ao Ecocentro), onde foram plantados carvalhos, sobreiros e medronheiros. A organização desta ação, destinada ao público em geral e a estudantes em particular, é da responsabilidade da professora da ESAC-IPC Filomena Gomes”, especificou a escola.

De acordo com a ESAC, a participação é gratuita, mas as vagas limitadas e sujeitas a inscrição em https://f4f.serq.pt, até sexta-feira.