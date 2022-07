Académico de Viseu voltou a perder com uma equipa da Liga 3

O Académico de Viseu, da II Liga, perdeu hoje por 2-0 com a Sanjoanense, formação da Liga 3, em jogo disputado no Complexo Desportivo da Associação de Futebol de Viseu.

Terceiro desaire, em outros tantos jogos, dos comandados de Pedro Duarte frente a equipas da Liga 3, após as derrotas com o Oliveira do Hospital (1-0) e São João de Ver (2-0).

No jogo de hoje, os viseenses foram penalizados pela baixa eficácia, desperdiçando muitas oportunidades, frente a um adversário que soube aproveitar duas aproximações perigosas à área para marcar e vencer o jogo.

A entrada em competição dos beirões na II Liga de futebol acontece no dia 06 de agosto, no Seixal, frente ao Benfica B, em partida da primeira jornada marcada para as 18:00.

O calendário de pré-época dos viseenses termina no sábado, dia 30, com um jogo no Estádio dos Arcos em Vila do Conde, na apresentação do Rio Ave, equipa este ano de regresso à I Liga.