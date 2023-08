Académico de Viseu venceu o Oliveira do Hospital em jogo de preparação

O Académico de Viseu, da II Liga, venceu o Oliveira do Hospital da Liga 3, por 3-1, em jogo de preparação disputado na Academia da Associação de Futebol de Viseu.

André Clóvis, Gautier Ott e Yuri Araújo marcaram os golos da formação orientada por Vítor Martins, no segundo triunfo sobre uma formação da Liga 3, depois da vitória por 2-0 frente à Académica de Coimbra.

Já afastado da Taça da Liga, depois da derrota por 3-0 frente ao Rio Ave, o Académico de Viseu continua a preparar o arranque da II Liga, em jogo frente ao estreante Vilaverdense, dia 13 de agosto, no Estádio do Fontelo, pelas 11:00.

Quanto à formação do Oliveira do Hospital, esta temporada orientada por Sérgio Gaminha, vai competir na Série B da Liga 3, e na primeira jornada vai receber o Alverca, dia 08 de agosto, pelas 18:00, no Estádio Municipal de Tábua.