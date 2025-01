Académico de Viseu venceu Lusitânia de Lourosa em jogo de preparação

O Académico de Viseu venceu hoje o Lusitânia de Lourosa por 3-0, em jogo de preparação disputado no Estádio do Fontelo, em Viseu.

O atual quarto classificado da II Liga portuguesa de futebol venceu um adversário da Liga 3, competição na qual ocupa o sexto lugar na Série A, com golos de Diogo Almeida, Famana Quizera e André Clóvis.

As duas equipas aproveitaram um fim de semana sem competição oficial para este encontro de preparação, do qual se destaca o regresso aos relvados de Yuri Araújo, o avançado que nos últimos jogos da II Liga não foi opção, por lesão, para o técnico Rui Ferreira.

O Académico de Viseu volta a jogar para o campeonato no dia 05 de janeiro de 2025, com uma deslocação ao Estádio Capital do Móvel, para defrontar o Paços de Ferreira, pelas 18:00, a contar para a 17.ª jornada.

Quanto ão Lusitânia de Lourosa, o próximo compromisso vai ser no próximo sábado, dia 04 de janeiro, com a receção ao Amarante, pelas 15:00, em partida da 15.ª jornada da Liga 3.