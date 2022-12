Académico de Viseu vence Tondela e segue para os ‘quartos’ da Taça da Liga

O Académico de Viseu bateu hoje o Tondela, por 4-1, em Viseu, na quinta jornada do Grupo H, com os viseenses a carimbarem o apuramento para os quartos de final da Taça da Liga em futebol.

Na estreia da nova iluminação artificial do estádio do Fontelo, o internacional sub-20 alemão Messeguem marcou primeiro aos 21 minutos, num remate de primeira de fora da área e ‘bisou’ no último minuto do primeiro tempo.

Com a vantagem de poder beneficiar de dois resultados para seguir na Taça da Liga, empate ou vitória, os academistas foram sempre uma equipa mais tranquila no jogo, mesmo sem um grande caudal ofensivo.

Prevaleceu a eficácia, frente a um Tondela que precisava de vencer pela diferença mínima de dois golos, mas que se apresentou sem três das suas habituais referências ofensivas – Telmo Arcanjo (castigado), Rafael Barbosa e Daniel dos Anjos (lesionados) – tendo aproveitado as bolas paradas para tentar incomodar Domen Grill, mas sem grande sucesso durante o primeiro tempo.

No segundo tempo, Tozé Marreco lançou o avançado Rúben Fonseca, e o Tondela foi mais perigoso. Ameaçou primeiro por Jota, aos 50 minutos e quatro minutos volvidos, Rúben Fonseca obrigou Domen Gril a uma grande defesa.

Foi na melhor fase dos forasteiros que o Académico chegou ao 3-0, aos 73 minutos, com Bandeira, num bom lance individual a finalizar só com Niasse pela frente.

‘Auriverdes’ que viriam a reduzir aos 77 minutos, com Bebeto a emendar um remate cruzado de Jota. O árbitro auxiliar ainda anulou por eventual fora-de-jogo, mas o VAR confirmou a legalidade do lance.

André Clóvis faria o 4-1 final aos 87 minuto, também a finalizar um bom lance individual.

Além de uma presença entre as oito equipas que vão discutir a presença na ‘final four’, em Leiria, os comandados de Jorge Costa aumentaram para 14 o número de jogos consecutivos sem perder em partidas das competições oficiais.

Segue-se agora no percurso do Académico de Viseu a receção ao Boavista, em jogo marcado para terça-feira, no Estádio do Fontelo, pelas 20:15.

Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Académico de Viseu – Tondela: 4-1.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Messeguem, 21 minutos.

2-0, Messeguem, 45.

3-0, Bandeira, 73.

3-1, Bebeto, 77.

4-1, André Clóvis 87

Equipas:

– Académico de Viseu: Domen Gril, Bandeira, André Almeida, Arthur Chaves, Igor Milioransa, Nduwarugira (Paná, 80), Messeguem (Tomás Silva, 81), Toro (Capela, 69), Ramirez (Yuri Araújo, 69), Gautier Ott e André Clóvis (Ícarto Silva, 88).

(Suplentes: Mbaye, Ícaro Silva, Yuri Araújo, Capela, Tiago Mesquita, Javi Currás, Daniel Labila, Tomás Silva e Paná).

Treinador: Jorge Costa.

– Tondela: Niasse, Tiago Almeida, Marcelo Alves, Ricardo Alves, Manu Hernando (Cascavel, 87), Khacef, Bebeto (Betel Munhungo, 87), Dário Miranda (Rúben Fonseca, 46), Jota, Pedro Augusto e Matias Lacava (Simão, 65).

(Suplentes: Tear, Alcobia, Rúben Fonseca, Cuba, Cascavel, Fajardo, Betel Munhungo e Simão).

Treinador: Tozé Marreco

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Manu Hernando (84), Arthur Chaves (87), Betel Munhungo (89).

Assistência: 1.647 espetadores.