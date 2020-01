Académico de Viseu vence Penafiel e soma quinto jogo sem perder na II Liga

O Académico de Viseu bateu o Penafiel, por 1-0, em jogo da 18.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, numa altura em que os penafidelenses jogavam com 10, após a expulsão de Jefferson.

Um golo solitário de João Mário, aos 74 minutos, deu o triunfo à formação beirã, que somou o quinto encontro seguido sem perder na II Liga, subindo ao sexto lugar da II Liga, enquanto o Penafiel manteve os 24 pontos e desceu para a 11.ª posição.

Na primeira parte, o Penafiel teve algum domínio, em especial a partir da meia hora. O primeiro lance de perigo aconteceu apenas aos 31 minutos, com Gleison, de livre, a obrigar Janota a uma defesa difícil.

A equipa de Miguel Leal voltou a ficar perto do golo aos 39 minutos, com um cruzamento da direita que Janota conseguiu desviar, com a ponta da luva, evitando a finalização de Ronaldo Tavares, solto ao segundo poste.

A resposta dos viseenses surgiu aos 44 minutos, com uma combinação na direita, entre Rui Silva e Luisinho, com o extremo do Académico a rematar e a bola a sair junto ao poste direito de Luís Ribeiro.

No segundo tempo, voltou a entrar melhor o Penafiel, e, aos 50 minutos, Pedro lemos cruzou com perigo da direita e Yuri Araújo, por muito pouco, não consegui finalizar.

Resposta imediata do Académico de Viseu, com Jean Patric a passar por vários adversários e, já na área, a rematar colocado com a bola a sair por cima, com Luís Ribeiro batido.

Aos 59 minutos, o Penafiel ficou reduzido a 10, por expulsão do central Jefferson, após derrubar Jean Patric que se isolava na direção da baliza de Luís Ribeiro.

Em vantagem numérica, o Académico de Viseu começou a jogar mis perto da área adversária, e, aos 74 minutos, João Mário ganhou espaço na área e bateu Luís Ribeiro.

O Penafiel procurou a igualdade nos minutos que ainda restavam, mas, mesmo de bola parada, não conseguiu incomodar Janota.

Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Académico de Viseu – Penafiel 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, João Mário, 74 minutos.

Equipas

– Académico de Viseu: Janota, Rui Silva, Pica, Mathaus, Jorge Miguel, Fernando Ferreira (Latyr, 82), Zimbabwe, João Oliveira, Luisinho (Bruninho, 46), Jean Patric (Edgar Abreu, 90+1) e João Mário.

(Suplentes: Ricardo Fernandes, Edgar Abreu, Bruno Loureiro, Lucas, Bruninho, Latyr e Filipe).

Treinador: Rui Borges.

– Penafiel: Luís Ribeiro, Pedro Lemos, João Paulo, Jefferson, Paulo Henrique, Romeu Ribeiro, Rafa Sousa, Gleison (Vini, 63), Alan Schons, Yuri Araújo (Ludovic, 78) e Ronaldo Tavares (Pires, 72).

(Suplentes: Leo, Inácio Santos, Vini, Leandro, Ludovic, Pires e Alfredo).

Treinador: Miguel Leal.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Ronaldo Tavares (38), João Oliveira (53), Latyr (82). Cartão Vermelho para Jefferson (59).

Assistência: cerca de 400 espetadores.