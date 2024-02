Académico de Viseu vence Feirense em acerto de calendário na II Liga

O Académico de Viseu venceu na visita ao Feirense, por 3-0, em jogo em atraso da 20.ª jornada da II Liga de futebol que tinha sido suspenso por falta de policiamento no início do mês.

No Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira, Marquinho ‘bisou’, aos 62 e 88 minutos, e André Clóvis também marcou, pelo meio, aos 69, dando o triunfo à equipa de Jorge Simão, que segue no sexto lugar da II Liga, com 34 pontos, em igualdade pontual com o Tondela, sétimo, enquanto o Feirense ocupa o 14º posto, com 24.

Com uma entrada impetuosa no jogo, o Feirense foi quem deu o primeiro sinal de perigo numa iniciativa individual de Shodipo, que surgiu em boa posição na área, rematando para uma boa defesa de Gril, aos 13 minutos.

A equipa de Ricardo Sousa esteve novamente perto do golo num remate de Antoine que saiu a rasar o poste, aos 20 minutos, e depois por Oche, que obrigou Gril a uma defesa apertada, aos 26, após um remate forte.

A fechar a primeira parte, Famana Quizera teve uma boa oportunidade para inaugurar o marcador para o Académico de Viseu, mas o avançado rematou muito por cima da baliza de Diego Callai, aos 41 minutos.

Os pupilos de Jorge Simão foram mais eficazes na segunda parte e colocaram-se em vantagem com um remate de longa distância de Marquinho, na sequência de um mau alívio da defesa do Feirense, aos 62 minutos.

Os viseenses aumentaram a diferença no marcador aos 69 minutos, num lance de contra-ataque finalizado por André Clóvis à entrada da pequena área.

Com o Feirense balanceado no ataque, os visitantes apostaram o contra-ataque e André Clóvis esteve perto de ‘bisar’ num cabeceamento que saiu perto do poste, aos 74 minutos.

Perto do fim, o Académico de Viseu sentenciou o triunfo com o segundo golo de Marquinho, após um remate colocado junto ao poste, aos 88 minutos.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira

Feirense-Académico de Viseu: 0-3

Ao intervalo: 0-0

Marcadores:

0-1, Marquinho, 62 minutos.

0-2, André Clóvis, 69.

0-3, Marquinho, 88.

Equipas:

– Feirense: Diego Callai, Cláudio Silva, Filipe Almeida, Tony Shimaga, Sérgio Conceição, Rúben Alves (Dudu, 59), Henrique Jocú (Castro, 79), Jorge Pereira (João Paredes, 70), Oche (Washington, 59), Shodipo (Picas, 71) e Antoine.

(Suplentes: Pedro Mateus, Guilherme, Diogo Brás, Washington, Malam Camará, Castro, Picas, João Paredes e Dudu).

Treinador: Ricardo Sousa.

– Académico de Viseu: Gril, Miguel Bandarra, Nduwarugira, Arthur Chaves, Milioransa, Messeguem, Soriano Mané, Famana Quizera (Samba Koné, 85), Marquinho, Gautier (Rodrigo Pereira, 89) e André Clóvis (Steven, 90+4).

(Suplentes: Mbaye, Simonsen, Kauã Oliveira, Henrique Gomes, Silva, Samba Koné, Martim Ferreira, Steven e Rodrigo Pereira).

Treinador: Tiago Margarido.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Milioransa (33).

Assistência: cerca de 1.000 espetadores.