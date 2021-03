Académico de Viseu vence Cova da Piedade que acabou reduzido a nove elementos

O Académico de Viseu venceu hoje e casa do Cova da Piedade 2-0, numa partida da 23.ª jornada da II Liga de futebol em que a equipa da casa acabou reduzida a nove elementos.

Os visitantes adiantaram-se aos 70 minutos, num remate feliz de Yuri Araújo, já depois de Hugo Firmino ter sido expulso com dois cartões amarelos no espaço de um minuto, e fecharam o resultado por Paná (88), no seguimento de um livre que motivou igualmente o segundo cartão amarelo a Zarabi.

Até ao momento em que Firmino viu dois cartões amarelos em 48 segundos, por duas faltas cometidas sobre João Vasco, o sinal ‘mais’ da partida pendia para a equipa da casa, que tinha beneficiado das duas melhores oportunidades por João Vieira.

Após uma má reposição de bola de Ricardo Fernandes, o ponta de lança do Cova da Piedade ultrapassou o ‘guardião’ visitante, mas ficou a reclamar grande penalidade (44) e, já na segunda parte, ‘penteou’ na direção da trave (54) um livre batido por Pepo no lado esquerdo.

O piedense Robson também acertou com ‘estrondo’ na trave (69), mas, na resposta, o Académico de Viseu foi mais eficaz e adiantou-se por Yuri Araújo, num remate de longe, que desviou nas costas do defesa-central Simão Júnior e ‘traiu’ o guarda-redes Adriano Facchini.

Eram contrariedades a mais para o Cova da Piedade, que se lançou numa tentativa desesperada de recuperar pelo menos um ponto, mas sem qualquer discernimento, e ainda viu Zarabi ser também expulso com dois cartões amarelos em 10 minutos (77 e 87) e estar na origem do livre através do qual Paná, de cabeça, estabeleceu o resultado final.

Com este desfecho, o Académico de Viseu voltou aos triunfos após quatro derrotas consecutivas e igualou no 13.º lugar a Oliveirense e o Cova da Piedade, que não vence há exatamente um mês (cinco jornadas).

Jogo no Estádio Municipal José Martins Vieira, no Laranjeiro.

Cova da Piedade – Académico de Viseu, 0-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Yuri Araújo, 70 minutos.

0-2, Paná, 88.

Equipas:

– Cova da Piedade: Adriano Facchini, Cristiano Gomes, Simão Júnior, Zarabi, Filipe Maio (Blondell, 84), Cícero, Bruno Alves (João Oliveira, 67), Hugo Firmino, Pepo (Robson, 67), Alex Freitas (Bruno Sapo, 90) e João Vieira.

(Suplentes: Cléber, Cele, Robson, Gonçalo Maria, Balogun, Bruno Sapo, João Meira, Blondell e João Oliveira).

Treinador: Mário Nunes.

– Académico de Viseu: Ricardo Fernandes, Tiago Mesquita, Pica, Félix Mathaus, Jorge Miguel, Fernando Ferreira (Faná, 83), Zimbabwe, Luisinho (Yuri Araújo, 67), André Carvalhas (Diogo Santos, 67), João Vasco (Joel, 90+3) e Paul Ayongo.

(Suplentes: Janota, Elísio, Diogo Santos, Yuri Araújo, Jeremias Puch, Joel, Filipe e Paná).

Treinador: José Gomes.

Árbitro: João Bento (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para André Carvalhas (32), João Vieira (44), Fernando Ferreira (55), Hugo Firmino (56 e 57), Bruno Alves (60), Simão Júnior (74), João Oliveira (76) e Zarabi (77 e 87). Cartão vermelho, por acumulação de amarelos, para Hugo Firmino (57) e Zarabi (87).

Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.