Académico de Viseu vence Canelas 2010 e faz história na Taça

O Académico de Viseu venceu ontem o Canelas 2010, por 1-0, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal em futebol, com um golo de Carter a garantir um histórico apuramento para a meia-final da competição.

Em Viseu, no Estádio do Fontelo, o Académico, da II Liga, precisou de 90+1 minutos para quebrar a resistência do Canelas 2010, por intermédio de Carter, lançado no jogo 10 minutos antes pelo técnico Rui Borges, num triunfo que vale a primeira presença dos ‘beirões’ nas meias-finais da Taça de Portugal, deixando pelo caminho a equipa da série B do Campeonato de Portugal.

A primeira parte decorreu sem grandes oportunidades, num jogo muito disputado a meio campo e com muitas paragens por lesão.

Aos 10 minutos, a primeira contrariedade para Tiago Margarido, obrigado a fazer uma substituição, com Bruno Costa a sair lesionado e a dar o lugar a Léo.

Os viseenses tiveram sempre mais posse de bola, mas sem criarem grandes oportunidades, e o melhor que conseguiram foi à passagem do minuto 26, na sequência de um livre na direita, com João Pica, em boa posição, a não conseguir finalizar.

A resposta do Canelas 2010 aconteceu aos 40 minutos, num remate de Borges, à entrada da área, a obrigar Ricardo Fernandes a uma defesa difícil.

No segundo tempo o Académico de Viseu pressionou mais, obrigou a formação de Gaia a defender muito, e bem, mas sem criar claras oportunidades de golo.

Quando já se esperava o prolongamento no Estádio do Fontelo, Carter, de cabeça, correspondeu a um cruzamento da esquerda, e bateu o guarda-redes Raphael Melo.

A formação orientada por Tiago Margarido procurou reagir, mas já não foi a tempo de evitar a derrota, apesar de uma boa oportunidade criada antes do fim do jogo.

Com o triunfo de hoje, o Académico de Viseu vai defrontar o FC Porto nas meias-finais da Taça de Portugal, a duas mãos, depois de os dragões’ terem eliminado o Varzim com um triunfo por 2-1, em jogo disputado na terça-feira.

Jogo no Estádio do Fontelo, em Viseu.

Académico de Viseu – Canelas 2010, 1-0

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Carter, 90+1.

Equipas:

– Académico de Viseu: Ricardo Fernandes, Tiago Almeida, Pica, Mathaus, Jorge Miguel, Diogo Santos, Fernando Ferreira (Zimbabwe, 90+5), Latyr (Edgar Abreu, 90+4), Bruninho (Carter, 81), Jean Patric e João Mário.

(Suplentes: Ricardo Janota, Filipe, Zimbabwe, Bruno Loureiro, Edgar Abreu, Carter e Lucas Silva).

Treinador: Rui Borges.

– Canelas 2010: Raphael Melo, Luís Simão, Nando, Vítor Fonseca, David Santos, Manuel Pami, Francisco Sousa, Vítor Borges, Baba Zakari, Bruno Costa (Léo, 10)(Miguel, 59) e Fábio Rola (Samuel, 84).

(Suplentes: Matos, Odailson, Rafa, Léo, Miguel, Samu e Macaco).

Treinador: Tiago Margarido.

Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Mário (11), Pica (17), David Santos (25), Vítor Borges (65), Vítor Fonseca (89) e Jean Patric (90+3).

Assistência: Cerca de 2000 espetadores.