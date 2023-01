Académico de Viseu vence Beira-Mar por 2-0 e está nos ‘quartos’ da Taça

O Académico de Viseu, da II Liga, garantiu hoje a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, ao bater no seu estádio o Beira-Mar, do Campeonato de Portugal, por 2-0.

Yuri Araújo, aos 43 minutos, e Fama Quizera, no último dos 90+5 minutos do encontro, marcaram os golos que valeram o apuramento da formação beirã, que viu aumentada para 18 a série de partidas consecutivas sem derrotas em competições oficiais.

Apesar de defrontar um adversário de um escalão inferior, Jorge Costa não facilitou e fez apenas algumas mudanças no habitual ‘onze’ titular, e o Académico de Viseu ficou perto do golo logo aos três minutos, com Ramírez em boa posição de cabeça a não conseguir bater Frade.

Os aveirenses defendiam como podiam a sua baliza e não concederam grandes oportunidades, mas também raramente chegaram próximo da baliza de Domen Gril.

O golo aconteceria já nos minutos finais do primeiro tempo, aos 43, com Yuri Araújo, muito oportuno, a aproveitar um ressalto e a bater o guardião aveirense.

No segundo tempo, os viseenses baixaram o ritmo e permitiram ao Beira-Mar chegar com mais perigo ao ataque, com Diego Tavares, aos 62, e Rafa Fonseca, aos 79, a ficarem perto do empate.

Na resposta, André Clóvis, aos 82 minutos, enviou a bola ao poste da baliza de Frade.

O segundo golo aconteceu já aos 90+5, com Fama Quizera, de grande penalidade, a marcar após uma falta na área sobre Yuri Araújo.

Frente ao atual terceiro classificado da II Liga, Miguel Valença averbou a primeira derrota como treinador, depois de ter assumido o cargo no final de dezembro, e depois de um empate na estreia frente ao Machico.

Nos quartos de final da competição, o Académico de Viseu irá receber no dia 08 de fevereiro, o vencedor da partida entre FC Porto e Arouca.

Jogo no Estádio do Fontelo, em Viseu.

Académico de Viseu – Beira-Mar, 2-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Yuri Araújo, 43 minutos.

2-0, Fama Quizera, 90+5.

Equipas:

– Académico de Viseu: Domen Gril, Tiago Mesquita, Arthur Chaves, Ícaro Silva, Igor Milioransa, Tomás Silva, Paná (Capela, 65), Toro (Famana Quizera, 81), Yuri Araújo, Ramírez e André Clóvis.

(Suplentes: Janota, André Almeida, Famana Quizera, Capela, Nduwarugira, Bandeira, Currás, Luisinho e Labila).

Treinador: Jorge Costa.

– Beira-Mar: Frade, Diego Tavares, Rafinha, Breda (Carlos Neto, 64), Kiko Rodrigues (Tomás Rodrigues, 86), Duarte Soares, Jota (Rafa Fonseca, 77), Drula, Vieirinha (Leandro Borges, 64), Carlitos e Leandro Vieira.

(Suplentes: Moutela, Gil Dias, Artur, Rafa Fonseca, Rui Sampaio, Tomás Rodrigues, Carlos Neto, Leandro Borges e Martim).

Treinador: Miguel Valença.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Leandro Vieira (29), Vieirinha (52), Breda (64), Toro (73), André Clóvis (75), Arthur Chaves (79), Capela (83), Drula (90+4)

Assistência: 2.583 espetadores.