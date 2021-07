Académico de Viseu sem estádio para receber Casa Pia vai jogar no Pina Manique

O jogo entre Académico de Viseu e Casa Pia, da 1.ª fase da Taça da Liga de futebol, vai jogar-se no Estádio Pina Manique, pela impossibilidade de ser disputado em Aveiro, informou a SAD do clube beirão.

Com o Estádio do Fontelo em obras para colocação de um novo relvado e de uma nova pista sintética para a prática do atletismo, o clube viseense tinha notificado a Liga de clubes que a alternativa seria o Estádio Municipal de Aveiro, mas o relvado, segundo fonte da SAD viseense disse à Lusa, não poderá ser utilizado durante os 10 dias que antecedem a partida da Supertaça de futebol, entre Sporting e Sporting de Braga, marcada para o dia 31 de julho.

Sem Fontelo nem Aveiro, manda o regulamento que a partida seja realizada no estádio do adversário, estando esta agendada para o dia 24 de julho, pelas 17:00, no Estádio Pina Manique.

As obras no Estádio do Fontelo, segundo informação da autarquia viseense, têm conclusão prevista para o final do mês de setembro e, até lá, o Municipal de Aveiro será a casa emprestada do Académico de Viseu para os jogos da II Liga na condição de visitado.