Académico de Viseu reforça ala direita com jogador internacional pelo Haiti

O defesa Jeppe Simonsen, jogador nascido na Dinamarca e internacional pelo Haiti, é reforço do Académico de Viseu, confirmou hoje a SAD do clube beirão que joga na II Liga de futebol, tendo assinado contrato até junho de 2025.

O atleta de 27 anos, lateral direito que também pode atuar como extremo direito, jogava desde 2021 nos polacos do Podbeskidzie, com quem a SAD do Académico de Viseu teve que negociar a saída do atleta, não sendo avançados valores da compensação financeira que envolveu o negócio.

Na última temporada, Jeppe Simonsen marcou quatro golos e fez sete assistências.

É o sexto reforço oficialmente confirmado para o plantel orientado por Vítor Martins, juntando-se ao defesa direito Miguel Bandarra (ex-Farense), aos médios defensivos Samba Koné (ex-FC Porto) e Sori Mané (ex-Moreirense), ao defesa lateral esquerdo Henrique Gomes, emprestado pelo Gil Vicente, e ao defesa central João Pinto, ex-Feirense.

O jogador já está em Viseu a trabalhar com o restante plantel às ordens de Vítor Martins, na preparação para o encontro da terceira jornada da II Liga de futebol, sábado, 26 de agosto, na receção dos beirões ao Feirense, com início pelas 11:00 no Estádio do Fontelo, em Viseu.