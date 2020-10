Académico de Viseu garante Paná e Jere Fernandez no último dia do mercado

O internacional angolano Paná e o jovem argentino Jere Fernandez são reforços do Académico de Viseu para a temporada 2020/21, confirmou à agência Lusa fonte do clube da II Liga de futebol.

No último dia de mercado de transferências, a SAD do emblema beirão assegurou o regresso de Paná, médio internacional angolano, que estava no Leixões, para onde se transferiu na temporada 2019/2020, após três épocas e 97 jogos oficiais a representar os viseenses.

Pana já vai integra hoje o treino do Académico de Viseu .

Quanto a Jere Fernandez, é um médio defensivo argentino de apenas 20 anos, que há algum tempo se treinava em Viseu com o plantel do Académico, mas apenas viu confirmada , dia 6, a sua integração definitiva na equipa de Sérgio Boris.

Jere tem passagem pela formação de dois dos mais emblemáticos clubes da Argentina, Boca Juniores e River Plate, tendo agora em Viseu a sua primeira aventura no futebol europeu.

Estes dois reforços fecham o plantel academista que continua a preparar a receção de quinta-feira à Académica, em atraso da primeira jornada da II Liga de futebol, inicialmente agendado para 12 de setembro e adiado devido a três casos de covid-19 no plantel viseense.