Académico de Viseu garante o quarto reforço para a nova época na II Liga

O médio defensivo Christophe Nduwarugira é o quarto reforço do Académico de Viseu para a época 2022/23 na II Liga portuguesa de futebol, confirmou hoje a SAD dos beirões.

“Christophe Nduwarugira é reforço do Académico de Viseu, o médio de 27 anos assina contrato válido até junho de 2024”, pode ler-se no comunicado.

Natural de Burundi, o médio está em Portugal desde 2016/17 e antes do Leixões, que representou em 60 jogos oficiais nas duas últimas temporadas, passou ainda pelo União da Madeira, Amora e Varzim.

Nduwarugira é o quarto reforço oficialmente confirmado pela SAD do Académico de Viseu, depois do médio defensivo Capela (ex-Penafiel) e dos defesas centrais Ícaro Silva (ex-Feirense) e André Almeida, que jogava no Sporting da Covilhã.

Quanto a renovações, o técnico Pedro Ribeiro sabe que vai continuar a contar com o guarda-redes Ricardo Janota, o lateral direito Bandeira, o médio Paná e o jovem avançado Miguel Sena.

Transitam com contrato com o clube beirão, os jogadores Luisinho, Musa Yahaya, Yuri Araújo, Tiago Mesquita, Vítor Bruno, Nuno Tomás, Daniel Nussbaumer, Mbaye e Cheik Niang.