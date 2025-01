Académico de Viseu garante contratação do médio Luís Silva

O experiente médio Luís Silva, de 32 anos, é o primeiro reforço de inverno no Académico de Viseu, anunciou hoje a SAD do emblema beirão da II Liga portuguesa de futebol.

Luís Silva era um jogador livre, depois de recentemente se ter desvinculado do AVS, da I Liga, tendo assinado pelo atual sétimo classificado da II Liga, com 26 pontos, num contrato válido até final desta temporada.

Formado no Leixões, chegou a representar as seleções jovens de Portugal, nos escalões de sub-20 e sub-21, atuando em clubes como Gil Vicente, Desportivo de Chaves, Belenenses, pelo qual atuou no principal escalão do futebol português. Soma ainda mais de três centenas de jogos na II Liga.

Nas primeiras declarações como jogador do Académico de Viseu, assumiu a ambição de “levar o clube à I Liga”, acrescentando ter gostado “muito das pessoas” e da maneira como “foi apresentado o projeto, de uma forma clara e com um objetivo final muito bem delineado por parte de todos”.

Luís Silva já integra os trabalhos do plantel orientado por Sérgio Vieira na preparação para o jogo da 19.ª jornada do campeonato, agendado para sexta-feira, com a receção ao Feirense, pelas 18:00, no Estádio do Fontelo.