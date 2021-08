Académico de Viseu empresta guarda-redes ao Castro Daire

O Académico de Viseu emprestou o guarda-redes Elísio Pais ao Castro Daire, equipa do Campeonato de Portugal, confirmou à Lusa fonte da SAD do clube da II Liga portuguesa de futebol.

Há 10 temporadas ligado ao clube viseense, ao qual chegou em 2012 para a equipa de sub-15, o jovem guarda-redes, de 23 anos, nunca foi primeira, para defender a baliza da equipa principal, rumando agora ao Castro Daire, que vai jogar a série C do Campeonato de Portugal, e onde reencontra Vasco Almeida, técnico com quem já trabalhou no Académico de Viseu, então como adjunto de André David, na época 2016/2017.

O empréstimo de Elísio Pais abre as portas à inscrição de Domen Gril, internacional jovem pela Eslovénia, e que tem trabalho nas últimas semanas com o plantel.

Para o jogo de domingo, 22 de agosto, frente ao Mafra em Aveiro, a contar para a terceira jornada da II Liga de futebol, Zé Gomes tem apenas disponíveis como opção para a baliza, Ricardo Janota, que tem sido o titular, e Mbaye, um dos reforços do plantel para a nova época.