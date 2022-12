Académico de Viseu e Tondela lutam por vaga nos ‘quartos’ da Taça da Liga

Académico de Viseu e Tondela, da II Liga, disputam hoje o apuramento para os quartos de final da Taça da Liga de futebol, num encontro entre as duas equipas vizinhas e em que só a vitória interessa.

Num Grupo H em que o Torreense, também do segundo escalão, lidera com seis pontos, e já com os quatro jogos disputados, o Académico de Viseu e o Tondela, que se defrontam a partir das 20:00, podem ultrapassar a formação de Torres Vedras, mas os golos podem ser decisivos para desempatar as contas.

No caso da equipa de Viseu, esta assegurará a vitória no agrupamento, e consequente apuramento para os quartos de final, se vencer na receção aos tondelenses, mas também se empatar com golos, ficando à frente do Torrense por ter mais golos marcados, uma vez que neste momento estão ambos com os mesmos 5-4 entre marcados e sofridos.

Já o Tondela precisa mesmo de vencer em Viseu e por mais do que um golo de diferença, uma vez que, de momento, tem o mesmo registo de golos marcados e sofridos (1-1). Caso vença pela diferença mínima, o triunfo teria de ser superior a um 4-3 para ultrapassar o registo do Torreense.

Em caso de igualdade pontual e de golos entre Torreense e Académico de Viseu, ou Torreense e Tondela, o desempate far-se-á pela média etária mais baixa dos jogadores utilizados durante a fase de grupos.

No outro jogo que fecha as contas do grupo, os primodivisionários Estoril e Famalicão defrontam-se a partir das 20:00, estando em jogo a fuga ao último lugar.

O vencedor do Grupo H vai disputar uma vaga na ‘final four’ da competição frente ao Boavista, da I Liga, na terça-feira, a partir das 20:15.