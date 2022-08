Académico de Viseu e Tondela empatam dérbi a dois golos

Académico de Viseu e Tondela empataram hoje 2-2 o dérbi distrital, no Fontelo, em Viseu, em jogo da quarta jornada da II Liga de futebol, com os viseenses a recuperarem, no final, de uma desvantagem de dois golos.

Perante 3.379 adeptos nas bancadas, Daniel dos Anjos levou os ‘auriverdes’ a vencer por 2-0 para o intervalo, marcando aos nove e 42 minutos, mas no segundo tempo André Clóvis, aos 82, e Gautier Ott, aos 90+3, restabeleceram a igualdade para os anfitriões.

O primeiro golo aconteceu quando Daniel dos Anjos recebeu a bola em plena área, tirou da frente dois defesas do Académico de Viseu e a rematou para a baliza, sem hipóteses de defesa para Domen Gril.

O Académico de Viseu procurou responder, mas nunca incomodou verdadeiramente Niasse, exceto nas bolas paradas, onde conseguia acercar-se com a algum perigo da baliza dos comandados de Tozé Marreco.

Aos 42 minutos Arthur Chaves fez falta na área sobre Telmo Arcanjo e, na conversão da grande penalidade, Daniel dos Anjos ‘bisou’ na partida.

No segundo tempo, e com Gil Oliveira a reforçar o setor avançado da equipa, o Académico ‘encostou’ o Tondela no seu meio-campo e reduziu aos 82 minutos com uma recarga oportuna de André Clóvis, que apareceu ao segundo poste para reduzir a desvantagem.

O empate surgiu já em tempo de compensação, aos 90+3, com Gautier Ott, descaído na esquerda, a rematar fortíssimo e a bater Niasse.

Após esta quarta jornada, o Académico de Viseu continua sem vencer, averbando três empates e uma derrota, enquanto o Tondela somou o sexto ponto, e continua sem perder neste regresso à II Liga de futebol.

Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Académico de Viseu – Tondela: 2-2.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Daniel dos Anjos, 09 minutos.

0-2, Daniel dos Anjos, 42 (grande penalidade).

1-2, André Clóvis, 82.

2-2, Gautier Ott, 90+3.

Equipas:

– Académico de Viseu: Domen Gril, Tiago Mesquita, Arthur Chaves, Ícaro Silva (Toro, 46), Milioransa, Capela, Nduwarugira (Paná, 65), Gauthier Ott, Famana Quizera (Bandeira, 46), Massimo (Daniel Nußbaumer, 73) e André Clóvis.

(Suplentes: Janota, Toro, Daniel Nußbaumer, Ramirez, Kauã, Bandeira, Tomás Silva, Paná e Vítor Bruno).

Treinador: Gil Oliveira.

– Tondela: Niasse, Bebeto, Jota (Alcobia, 89), Marcelo Alves, Manu Hernando (Simão, 84), Khacef, Ricardo Alves, Pedro Augusto, Telmo Arcanjo (Matias Lacava, 69), Rafael Barbosa (Rúben Fonseca, 89) e Daniel dos Anjos.

(Suplentes: Tear, Alcobia, Rúben Fonseca, Cuba, Cascavel, Matias Lacava, Fajardo, Betel e Simão)

Treinador: Tozé Marreco.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Augusto (26), Jota (26), Milioransa (30), Niasse (52), Nduwarugira (55) e Ricardo Alves (90+2).

Assistência: 3.379 espetadores.