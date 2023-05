Académico de Viseu e Penafiel empatam sem golos

Académico de Viseu e Penafiel empataram sem golos, no Fontelo, em Viseu, em jogo da 31.ª jornada da II Liga de futebol, em que foi preciso esperar 48 minutos para se ver um remate à baliza.

Foi uma primeira parte sem registo de qualquer lance de perigo em qualquer das áreas, com duas equipas que falharam muitos passes, sem capacidade de atormentarem as defesas adversárias.

A segunda parte teve mais emoção, com Adílio, aos 48 minutos, a rematar ao poste, após defesa incompleta de Gril.

Responderam os beirões, com Tiago Mesquita a rematar forte, mas sobre a barra, e aos 54, André Clóvis, a passe de Igor Milioransa, rematou com perigo, mas ao lado da baliza do Penafiel.

Os comandados de Hélder Cristovão ficaram perto do golo aos 62 minutos, com Adílio, de cabeça, a rematar junto ao poste, com Gril fora do lance.

O Académico de Viseu voltaria a ficar perto do golo, aos 66 minutos, com Massimo, em boa posição na área, a rematar junto ao poste da baliza defendida por Filipe Ferreira.

Aos 78 minutos, Ott disparou de primeira e obrigou o guarda-redes do Penafiel a uma grande defesa.

Após a 31.ª jornada, os viseenses ocupam o quarto lugar, com 50 pontos, e continuam sem vencer – duas derrotas e um empate – desde a saída de Jorge Costa do comando técnico. Já o Penafiel é 13.º, com 36, seis acima do lugar de play-off de manutenção, o 16.º

Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Académico de Viseu – Penafiel, 0-0.

Equipas:

– Académico de Viseu: Gril, Tiago Mesquita (Luisinho, 80), André Almeida, Arthur Chaves, Milioransa, Paná (Capela, 62), Messeguem, Famana Quizera (Ramirez, 62), Massimo (Rodrigo Pereira, 80), Gautier Ott e André Clóvis.

(Suplentes: Mbyae, Ícaro, Ramirez, Rodrigo Pereira, Nduwarugira, Capela, Currás, Luisinho e Welch).

Treinador: Pedro Bessa.

– Penafiel: Filipe Ferreira, Silvério, Filipe Cardoso, João Miguel, Rúben Freitas, Rodrigo Valente (Lucas, 68), Reko (Feliz, 85), Batista (João Oliveira, 68), Simão, Roberto (pipote, 90+3) e Adílio Santos.

(Suplentes: Macedo, Lucas, Bruno Pereira, Tipote, Adriano, João Oliveira, Vasco Braga, Feliz e Fábio Fortes).

Treinador: Hélder Cristovão .

Árbitro: José Bessa (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Igor Milioransa (31) e Rodrigo Valente (39).

Assistência: 917 espetadores.