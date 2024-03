Académico de Viseu e Paços de Ferreira empataram a um golo

O Académico de Viseu e o Paços de Ferreira empataram a um golo, em Viseu, em partida da 26.ª jornada da II Liga de futebol, na qual os pacenses desperdiçaram uma grande penalidade.

Uilton, aos 48 minutos, adiantou o Paços de Ferreira, e André Clóvis, de penálti, empatou para os beirões, aos 88, já depois de Afonso Rodrigues, aos 60, ter desperdiçado uma grande penalidade. Os viseenses ainda marcaram um segundo golo no último minuto, mas foi invalidado por um fora de jogo de 10 centímetros de Steven Petkov.

A primeira parte teve domínio repartido sem grandes oportunidades de golo, com a melhor a ser do jovem Martim Ferreira, que, aos 12 minutos, apareceu em boa posição no lado direito da área, mas Marafona fechou bem o caminho para as suas redes e evitou o golo dos viseenses.

Os dois jogadores foram protagonistas do lance mais aparatoso da primeira parte, com Marquinho a receber uma bola longa nas costas da defesa do Paços, mas Marafona foi rápido a sair acabando por chocar com o extremo dos beirões, mas o árbitro considerou que o guarda-redes do Paços de Ferreira terá primeiro jogado a bola.

As principais emoções estavam reservadas para o segundo tempo, que abriu praticamente com o golo dos pacenses, com Uilton a finalizar de cabeça, sobre a linha de baliza, depois de Gril não ter chegado a um cruzamento da direita.

O Paços de Ferreira poderia ter dilatado a vantagem na transformação de uma grande penalidade, por carga de André Almeida sobre Rui Fonte, mas Afonso Rodrigues, chamado à conversão, atirou muito por cima da baliza defendida por Gril.

Jorge Simão acreditou que ainda poderia retirar dividendos do jogo e lançou Steven Petkov, Yuri Araújo e Famada Quizera, e os viseenses passaram a dominar a partida.

A equipa da casa chegou ao empate aos 88 minutos, com André Clóvia a marcar da marca de grande penalidade, que castigou uma falta que sofreu, feita por Ícaro Silva, e na compensação ainda se pensou que a reviravolta poderia ter acontecido, mas o golo foi invalidade por fora de jogo.

Após a 26.ª jornada, com este empate, o 13.º dos viseenses e o sétimo dos pacenses, as duas equipas repartem a sétima posição, ambas com 37 pontos, e viram fugir o Tondela, que venceu o Torreense na sexta-feira, por 1-0, e se isolou no sexto lugar, com 39 pontos.

Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Académico de Viseu – Paços de Ferreira, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Uilton, 48 minutos.

1-1, André Clóvis, 88 (grande penalidade).

Equipas:

– Académico de Viseu: Gril, Bandarra, André Almeida, Nduwarugira, Henrique Gomes (João Pinto, 69), Sori Mané (Famana Quizera, 56), Messeguem (Steven Petkov, 69), Marquinho, Martim Ferreira (Yuri Araújo, 56), Ott e André Clóvis.

(Suplentes: João Monteiro, João Pinto, Yuri Araújo, Samba Koné, Famana Quizera, Steven Petkov, Franscisco Machado, Miliorabsa e Jovani Welch).

Treinador: Jorge Simão.

– Paços de Ferreira: Marafona, Jójo, Ícaro Silva, Pedro Ganchas, Simão Rocha, Luiz Carlos (Antunes, 89), Gorby, Uilton (Costinha, 89), Welton Júnior (Matchoi, 76), Afonso Rodrigues e Rui Fonte (Pablo, 76).

(Suplentes: Jeimes, Antunes, Miguel Moreno, Matchoi, Marcos Paulo, Tiago, Costinha, Brian Cipenga e Pablo).

Treinador: Ricardo Silva.

Árbitro: Flávio Duarte (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Afonso Rodrigues (36), Welton Júnior (37), Nduwarugira (38), Simão Rocha (86).

Assistência: 1241 espetadores.