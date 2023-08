Académico de Viseu e Länk Vilaverdense empatam com golos nos descontos

Académico de Viseu e Länk Vilaverdense empataram 1-1, em Viseu, em jogo da primeira jornada da II Liga portuguesa de futebol, com os golos a chegarem ambos em período de descontos.

Caiado, aos 90+5 minutos, adiantou a formação forasteira, em estreia no segundo escalão, mas um autogolo de Carlos Freitas, aos 90+7, deu o empate aos anfitriões.

Numa manhã muito quente no Estádio do Fontelo, a primeira parte não teve grandes oportunidades de perigo junto de ambas as balizas, e as maiores emoções resultaram de duas idas de Diogo Rosa ao VAR, esta época em estreia na II Liga.

Primeiro, aos 10 minutos, alertado para um possível lance de grande penalidade na área do Länk Vilaverdense, que acabou por não confirmar após visualização das imagens, e a segunda, já em período de compensação, aos 45+1 minutos, depois de uma eventual agressão de André Soares, primeiro admoestado com cartão vermelho, revertido para amarelo após ida ao VAR.

No registo do primeiro tempo, ainda um lance aos 37 minutos, com André Clóvis, melhor marcador da última edição da prova, a rematar à meia volta, com a bola a sair muito próximo do poste da baliza defendida por Ivo.

Na segunda parte, com a entrada de Rodrigo Perirea, os viseenses ficaram mais ofensivos, mas, aos 62 minutos, André Clóvis, que acabaria expulso aos 90+12, não conseguiu finalizar um cruzamento da esquerda de Ott.

O Länk Vilaverdense teve uma excelente oportunidade para marcar aos 71 minutos, num cruzamento remate de André Soares, que fez a bola a embater na barra da baliza de Grill.

Já na compensação, chegaram os golos, primeiro num contra-ataque do Lãnk Vilaverdense, finalizado por Caiado, só com Grill pela frente.

Quando os adeptos da formação nortenha já festejavam o que seria uma estreia de sonho, um lance infeliz entre Ivo e Carlos Freitas acabou com a bola no fundo das redes do Länk.

Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Académico de Viseu – Länk Vilaverdense, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Caiado, 90+5 minutos.

1-1, Carlos Freitas, 90+7 (própria baliza).

Equipas:

– Académico de Viseu: Gril, Bandeira (Bandarra, 65), João Pinto, André Almeida, Milioransa (Henrique Gomes, 83), Tomás Silva, Marquinho (Daniel Labila, 83), Famana Quizera, Ott, Yuri Araújo (Rodrigo Pereira, 65) e André Clóvis.

(Suplentes: Mbyae, Kauã Oliveira, Bandarra, Henrique Gomes, Currás, Rodrigo Pereira, Daniel Labila, Niang e Sena).

Treinador: Vítor Martins.

– Länk Vilaverdense: Ivo, Carlos Freitas, Batista, Armando, Jair Semedo, Viegas, Ericson (Caiado, 86), André Soares (Lénio, 86), Gonçalo Teixeira, Harramiz (Simon, 86) e Boubacar (Bruno Silva, 62).

(Suplentes: Rohun, Bakary Konaté, Carlos Paulo, Caiado, Lénio, Simon, Bruno Silva, Ansu Fati e Zé Pedro).

Treinador: António Barbosa.

Árbitro: Diogo Rosa (AF Beja).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para André Clóvis (44 e 90+12), Semedo (44), Armando Lopes (44), André Soares (45+1) e Milioransa (80). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para André Clóvis (90+12).

Assistência: 2.523 espetadores.