Académico de Viseu de luto pela morte do presidente, António Albino

António da Silva Albino, empresário viseense e durante mais de uma década presidente do Académico de Viseu, clube da II Liga de futebol, morreu hoje, aos 76 anos, vítima de doença prolongada.

António Albino foi o responsável pelo reerguer do Académico de Viseu, depois da extinção por insolvência da SAD do antigo Clube Académico de Futebol, em 2006.

No ano seguinte, liderou o projecto de formação do novo clube, através de um protocolo que permitiu ao Académico de Viseu Futebol Clube ficar com os direitos desportivos do Grupo Desportivo de Farminhão, equipa que militava na I Divisão Distrital de Viseu. Dois anos depois, o Académico de Viseu subiu à então III Divisão Nacional, num percurso ascendente até à II Liga de futebol.

Pelo meio, liderou ainda o processo de constituição da SAD, da qual era sócio maioritário, tendo no ano passado alienado os 51% que detinha aos alemães da HOBRA GmbH & Co.