Académico de Viseu confirma Tety Desire como 14.º reforço para o plantel

O avançado costa-marfinense Tety Desire é o novo reforço do Académico de Viseu, confirmou a SAD do clube da II Liga de futebol.

Tety Desire treinava há várias semanas com o plantel dos beirões, mas só agora, em véspera do fecho do mercado de transferências, foi oficialmente confirmada a sua contratação.

O costa-marfinense, de 22 anos, chegou do Al-Jahra, do Kuwait, onde, na época passada, marcou 11 golos em 25 partidas.

O atleta é mais uma opção de ataque para o técnico Zé Gomes, que contava apenas com Paul Ayongo e Romy como referências mais ofensivas da equipa.

Com Tety, subiu para 14 o número de reforços do Académico de Viseu para a temporada 2021/2022.

O avançado da Costa do Marfim foi já inscrito na Liga Portugal e é opção para o jogo da quinta jornada da II Liga, na receção do 13.º classificado, com três pontos, ao Sporting Farense, 16.º e penúltimo, com apenas um ponto.