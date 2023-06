Académico de Viseu confirma contratação do treinador Vítor Martins até 2025

O Académico de Viseu, da II Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a contratação do treinador Vítor Martins, de 37 anos, indicando que o contrato foi assinado na segunda-feira e é válido até 2025.

“É um treinador que tem o mesmo ADN que nós, é jovem, quer aprender e tem uma ambição incrível”, afirmou o presidente do clube e da SAD do Académico de Viseu, Mariano Lopez, em conferência de imprensa.

Vítor Martins chega ao Académico de Viseu depois de duas temporadas ao serviço dos Leixões, clube no qual passou primeiro pela equipa de sub-23 e depois pela formação sénior, que terminou a II Liga na 15.ª posição.

No Académico de Viseu, que assume a subida como objetivo, depois de ter sido quarto classificado na última edição da II Liga, Vítor Martins substitui o diretor-desportivo Pedro Bessa, que orientou a equipa desde final de abril, após a saída de Jorge Costa.

Vítor Martins, que iniciou a sua carreia de treinador nos escalões de formação do Padroense, e depois no FC Porto, começa a trabalhar com a equipa de Viseu na quarta-feira.